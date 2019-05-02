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Зеленский рассказал, что сейчас есть "общего" между Украиной и Россией

2 мая, 14:18

Действия Москвы в отношении Украины ни на йоту не приближают урегулирование отношений между странами, считает новоизбранный президент

Фото: facebook.com/ze2019official
Фото: facebook.com/ze2019official.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский считает, что нормализация отношений Украины и России возможна после того, как Киев получит контроль над всей своей границей, а оккупированные территории будут освобождены. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"После любого "до свидания" непременно наступает "добрый день". Долго думал о "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница. 2295 километров и 400 метров "общего". И контроль над каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего", – написал он.

Зеленский также напомнил Москве, что запрет экспорта нефти в Украину, открытие пунктов выдачи паспортов РФ жителям оккупированных территорий, содержание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирования отношений между странами.

"Братскими" такие отношения точно называть нельзя", – подчеркнул новоизбранный президент Украины.

Отметим, в Украине и на Западе активно обсуждают возможность переговоров между Путиным и Зеленским. Так, например, спецпредставитель США Курт Волкер поддерживает этот вариант. А вот военный советник будущего президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что встречи один на один не должно быть и назвал условие переговоров Зеленского с Путиным.

В свою очередь старший научный сотрудник Института Катона (США) и экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов дал совет Зеленскому по "нормандскому формату". Также он пояснил, что США и Британия вряд ли подключатся к переговорам "нормандской четверки", да и их там не особо ждут.

Смотрите также видео, в котором Зеленский рассказал, как он будет строить отношения с Россией.


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Тег Россия, граница, отношения, Зеленский

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