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Зеленский рассказал, что ждет боевиков на Донбассе

25 января, 10:01

Боевики, которые стреляли в украинцев, должны быть наказаны сказал президент

/ Фото: president.gov.ua

Боевики, которые стреляли в украинцев на Донбассе, должны понести наказание. Об этом президент Владимир Зеленский, который посетил Израиль с визитом, сказал в интервью израильскому "9-му каналу".

"Самое страшное – погибли люди, это уже наказание нам всем. И все, кто в этом принимал участие, они не будут прощены. Ну, конечно, люди, которые стреляли в украинцев, боевики, они, конечно, должны быть наказаны. А как по-другому? Ну, как в правовом направлении, конечно, через суд, как это делается в цивилизованном мире. Но чем дальше это будет идти, тем глубже рана…", - сказал он.

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Ранее Владимир Зеленский почтил память жертв обстрела Мариуполя. "Жертвами войны стали мирные люди в мирном городе – в своих домах или на родных улицах. Такое никогда не должно случиться вновь", – отметил президент Владимир Зеленский.

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Напомним, Владимир Зеленский объяснил, почему идет на прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным – только так можно вернуть на родину удерживаемых на оккупированном Донбассе и Крыму, и на территории РФ украинцев, и попытаться завершить войну.

Тем временем боевики не прекращают обстрелы позиций украинских военных:

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Донбасс боевики Владимир Зеленский

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