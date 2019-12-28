Зеленский рассказал, где планирует праздновать Новый год

Президент может встретить 2020 год в Буковеле

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, который в субботу, 28 декабря, приехал с рабочим визитом в Ивано-Франковскую область, ответил на вопрос журналиста, где он намерен встречать Новый год. Об этом сообщает местное издание "Галка".

На Прикарпатье гарант выслушал доклад главы облгосадминистрации Дениса Шмыгаля о 100 днях его работы в должности губернатора. Затем он осмотрел строительство нового моста через Чечва на Калущине. Предыдущий смыло наводнением.

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В конце у СМИ была возможность задать вопрос. Один из корреспондентов спросил, как президент будет праздновать Новый год.

"Не скажу! – пошутил в ответ глава государства. – Буду, буду встречать Новый год здесь, но еще вначале должен вернуться в Киев". Затем он добавил, что планирует находиться в Карпатах, скорее всего – в Буковеле.

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Отметим, что у президента Украины на Прикарпатье есть государственная резиденция "Синегора". там ранее не раз отдыхали предшественники Зеленского.

Напомним, 27 декабря Зеленский подписал указ об увольнении глав Львовской и Закарпатской областных государственных администраций.

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