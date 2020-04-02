Зеленский рассказал генсеку ООН о попытках использования кризиса из-за коронавируса в политических целях

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Об этом сообщает сайт главы государства.
В частности, Владимир Зеленский привлек внимание генерального секретаря ООН к попыткам использования кризиса из-за коронавируса в политических целях, когда прослеживаются попытки искусственно привязать вопрос снятия санкций к необходимым мерам для борьбы с COVID-19.
"Санкции являются важным инструментом именно для восстановления уважения к международному праву и никоим образом не ослабляют возможностей отдельных государств защищать своих граждан от COVID-19", – сказал Владимир Зеленский.
Он также заверил, что Украина поддерживает призыв к обеспечению широких гуманитарных коридоров для беспрепятственного предоставления гуманитарной помощи тем, кто больше всего нуждается.
Ранее сообщалось, что ключевым вопросом разговора Зеленского и Гуттериша стала роль ООН в борьбе с пандемией коронавируса в мире и поддержка Украины. Президент поблагодарил генерального секретаря за его усилия в вопросе реагирования на кризис.
Также Зеленский призвал ООН подготовить план по восстановлению Донбасса после его деоккупации.
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