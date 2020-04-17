Зеленский рассказал, как власть поможет пострадавшим от карантинных мероприятий

«Отдельно правительство уже почти разработало обширную программу поддержки малого и среднего бизнеса», - заявил Зеленский

Украинское государство поможет бизнесу и людям, пострадавшим от карантинных мероприятий, который могут послабить после 24 апреля.

Об этом 17 апреля, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Отдельно правительство уже почти разработало обширную программу поддержки малого и среднего бизнеса, наиболее нуждающихся, и тех, кто пострадает от коронавируса, а также от экономического кризиса. На эту поддержку разработана программа: там и упрощение налогового давления, и кредитные каникулы. Например, у нас была программа "5-7-9" для малого и среднего бизнеса, который может получить кредиты под пять, семь и девять процентов. Поставили новую задачу: на следующей неделе покажут ответ – будет три процента точно", – сообщил глава государства.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что властями страны не рассматривается сценарий с объявлением дефолта из-за карантина и распространения коронавируса в Украине. "Я каждый день разговариваю с лидерами других государств. У нас будет больше денег", – заявил Зеленский.

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