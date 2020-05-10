Зеленский рассказал, каких результатов ожидает от Саакашвили

В течение ближайших месяцев президент Украины Владимир Зеленский ожидает положительных результатов от назначения Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

Об этом президент заявил во время брифинга в рамках рабочей поездки на Закарпатье, сообщает Укринформ.

"Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть. Результаты – по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни", – сказал Зеленский.

Реклама

Зеленский отметил, что хочет, чтобы Саакашвили занимался реформой украинской таможни, так как в период своего президента в Грузии он смог преодолеть коррупцию и создать современную таможню.

"Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Спустя некоторое время поставил других – и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался", - сказал Зеленский.

Также по словам президента, у Саакашвили достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами.

"Когда они строили Батуми – это было привлечение различных инвесторов, тогда там построили большие сетевые отели. У него есть опыт", – отметил Зеленский.

Реклама

Кроме того, Зеленского интересует помощь Саакашвили в проведении пенсионной реформы в Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили председателем Исполкома реформ. На этой должности новоиспеченный чиновник намерен начать увольнения и отмену регуляций в различных сферах.

Как сообщали новости "Сегодня", Михеил Саакашвили рассказал подробности разговора с Зеленским, после которого он получил должность. Он заявил, что Украину надо вытаскивать из болота и готов применить свой реформаторский опыт.

Ранее Саакашвили выступал в эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина". Смотрите, о чем он говорил:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама