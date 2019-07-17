Зеленский рассказал, когда будет уволен глава Укртрансбезопасности

Глава государства озвучил детали разговора с Гройсманом по увольнению чиновника

Михаил Ноняк. Фото: facebook.com/mihaylo.nonyak.

Президент Владимир Зеленский намерен уволить главу Укртрансбезопасности Михаила Ноняка после избрания нового премьер-министра. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Николаевскую область.

Он рассказал о разговоре с главой правительства Владимиром Гройсманом относительно увольнения чиновника.

"Фамилию Ноняк я слышу последние десять дней. С первого дня, когда услышал эту фамилию, то понял, что за проблемы из-за этой фамилии. Я позвонил премьер-министру (Владимиру Гройсману – ред.) и попросил уволить этого человека. Премьер мне ответил, что сейчас это решение от него не зависит. Может, так оно и есть. Я не знаю. Но когда будет новый премьер-министр – мы уволим Ноняка. Это еще месяц (после парламентских выборов)", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", во время поездки в Николаев Зеленский потребовал отставки и.о. главы Николаевской ОГА. Президент выразил недовольство ремонтом местного аэропорта, в частности использования государственных средств. Также Зеленскому сообщили, что в области есть проблема с криминалитетом, рейдерскими захватами, коррупцией.

Недавно Владимир Зеленский потребовал от и.о. главы ГФС Власова написать заявление об увольнении. Свое требование глава государства объяснил тем, что тот не уволил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как он требовал на совещании в Ужгороде 6 июля. После этого чиновник написал соответствующее заявление, а сегодня, 17 июля, Кабмин уволил его.

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