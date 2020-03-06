Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Зеленский рассказал, когда может состояться новая встреча с Путиным

6 марта, 12:25

Сергей Мартынец

Встреча Нормандской четверки до сих пор под вопросом

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на встречу "Нормандской четверки" в конце апреля. Об этом он сказал журналистам в ходе посещения больницы в Полтавской области.

Он напомнил, что 11 марта в Минске соберется трехсторонняя контактная группа, которая обсудит очередной обмен пленными.

"Сейчас встреча будет 11 числа в Минске. Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте, и мы работаем над тем, чтобы у нас встреча (в "нормандском формате" – ред.) была в конце апреля. Я думаю, что это все произойдет, мы над этим работаем. Мне кажется, что в таких вопросах обмена и таких важных встреч у нас есть полное доверие. Мы показали неоднократно, что мы забираем наших людей. У нас сильная команда, которая работает постоянно над верификацией людей, находящихся как на временно оккупированных территориях, так и в РФ. Будет встреча", – сказал Зеленский.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", накануне глава государства заявлял, что Украина передала список из более 200 лиц для будущего обмена пленными. Он с сожалением отметил, что в рамках будущего обмена будут и тела погибших украинцев.

В тренде
Министр из Генштаба: что известно о новом главе Министерства по вопросам ветеранов Сергее Бессарабе

Недавно Вадим Пристайко еще в должности главы МИД Украины заявлял, что ориентировочно в конце марта ожидается "нормандская" встреча на уровне министров иностранных дел Франции, Германии, Украины и России, чтобы подготовить встречу лидеров государств.

Напомним, на "нормандском саммите" в Париже в декабре 2019 года лидеры договорились о встрече в Берлине приблизительно на апрель. Однако также согласились выполнить определенные условия по Донбассу, чтобы приступить к новым переговорам. Однако дальше обмена пленными не зашло – на Донбассе боевики регулярно стреляют. Но несмотря на это Москва цинично обвиняет Киев в невыполнении договоренностей. Так, например, глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление о "нормандской встрече".

Смотрите видео пресс-конференции с участием Зеленского, Путина, Макрона и Меркель по итогам переговоров в "нормандском формате" в Париже:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Владимир Зеленский Нормандская четверка обмен пленными

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Шмыгаль стал премьером и представил новый Кабмин: что известно на данный момент
Шмыгаль стал премьером и представил новый Кабмин: что известно на данный моментУкраина
Порошенко и Зеленский пообщались в президиуме Рады: о чем говорили
Порошенко и Зеленский пообщались в президиуме Рады: о чем говорилиПолитика
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку земли
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку землиПолитика
Кабмин, перезагрузка: как и почему Шмыгаль сменил Гончарука
Кабмин, перезагрузка: как и почему Шмыгаль сменил ГончарукаПолитика
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на Кулебу
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на КулебуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...