Зеленский рассказал, когда начнутся "посадки" коррупционеров

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает антикоррупционных процессов осенью, с началом работы Высшего антикоррупицонного суда Украины и нового генерального прокурора, и допускает "аукцион уголовных дел".

"Я думаю, что осенью, когда у нас появится и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор все начнется", – сказал Зеленский в программе "100 дней президента Украины", которая транслировалась на одном из украинских телеканалов, отвечая на вопрос ведущего о том, когда за свои деяния ответят те, кто заслужил.

Ведущий также вспомнил об одном из слоганов предвыборной президентской кампании Зеленского "Весна придет – сажать будем".

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На вопрос, будет ли "аукцион уголовных дел", Зеленский, улыбаясь, ответил: "Аукцион уголовных дел? Посмотрим. Сколько денег будет не хватать государству. Возможно".

При этом говоря о том, как это может происходить, он напомнил, как это было в сериале "Слуга народа", где сам сыграл президента.

"Есть уголовные дела и есть такие люди. Родину продавать нельзя. Потому некоторые дела ни в коем случае нельзя продавать и под залог некоторым людям нельзя выходить", – подчеркнул при этом президент.

Ранее назначенный глава Генеральной прокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил о намерении регулярно привлекать к ответственности топ-чиновников.

Ранее экономист объяснил сайту "Сегодня", как эффективно бороться с коррупцией в Украине. Эксперт уверен, что в основе наказаний за взяточничество должна лежать единая логика.

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