Зеленский рассказал, когда ждать первых результатов расследований громких дел

Для повышения работы правоохранителей был принят закон о реформе Генеральной прокуратуры

Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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До 1 ноября правоохранители должны показать результат по нескольким громким делам. Об этом в ходе пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Так, для повышения работы правоохранителей, по его словам, был принят закон о реформе Генеральной прокуратуры.

"Встречаюсь с депутатами, говорю: "Нам нужен этот закон, реформа Генеральной прокуратуры". Она нам нужна. Почему? Пять тысяч прокуроров! Есть честные люди, есть специалисты, но есть и другие. Но их 5 тысяч, как их почистить? Нужен законопроект", – сказал президент.

Зеленский отметил, что в Верховной Раде ему говорили, что на работу с таким законопроектом нужно два месяца, но в итоге закон приняли в первый месяц.

"Пошло очищение понемногу работать. До 1 ноября правоохранители должны показать результат по нескольким громким делам", – отметил президент.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении президентский законопроект №1032 о реформе Генеральной прокуроры.

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Так, реформа прокуратуры предполагает следующее:

Генеральная прокуратура переименовывается в Офис генерального прокурора, а генпрокурору дается право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры;

генпрокурором не сможет стать человек без юридического образования и пяти лет стажа работы в области права;

ликвидация военных прокуратур, но при этом генеральный прокурор будет иметь право в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур;

уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тысяч до 10 тысяч человек;

генпрокурор получает полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры, оценивать качество работы прокуроров;

предоставление возможности для всех кандидатов с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права участвовать в отборе на замещение должностей во всех органах прокуратуры;

должностной оклад повышается с 12 до 15 прожиточных минимумов граждан;

прокуроры проходят переаттестацию (не распространяется на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры).

Согласно закону, генпрокурор может быть уволен президентом на основании и в пределах представления соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров (сейчас им является Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров), или Высшего совета правосудия.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее генпрокурор Руслан Рябошапка прогнозировал, сколько времени продлится реформа прокуратуры. Он считает, что максимум эта реформа затянется года на два.

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