Зеленский рассказал, кто будет готовить Донбасс к выборам

Подготовку к выборам на Донбассе могут обеспечить совместные патрули. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на четвертом украинском ланче, организованном Фондом Виктора Пинчука.
"Что касается того, кто может в течение подготовки к выборам обеспечивать безопасность? Да, это могут быть совместные патрули. И я этот вопрос поднимал на нормандской встрече (9 декабря в Париже – Ред.), мы обсуждаем это и в Минске. Там будут, как украинцы, так и представители временно-оккупированных территорий, и ОБСЕ. Ну и, конечно же, выборы не могут состояться, пока мы не контролируем границу", – заявил Владимир Зеленский.
Кроме того, украинский президент предложил создать отдельное министерство в Кабмине, которое будет заниматься вопросами реинтеграции и восстановления Донбасса.
Ранее в партии "Слуге народа" рассказали, на кого сделают ставку, когда будут проходить выборы на Донбассе.
Напомним, 14 февраля на официальном сайте Мюнхенской конференции по безопасности был опубликован разработанный при участии россиян трехстраничный документ, который предлагал 12 шагов по прекращению войны на Донбассе и улучшению стабильности в регионе. В последствии текст документа пропал с сайта.
Скандальный пророссийский план уже прокомментировал министр обороны Украины Андрей Загороднюк. По его мнению, возможно, речь идет об информационном вбросе.
Все подробности в спецтеме Мюнхенская конференция
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк