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Зеленский рассказал, кто будет готовить Донбасс к выборам

15 февраля, 16:05

Зеленюк Кристина

Безопасность на Донбассе могут обеспечивать совместные патрули

/ Фото: AFP

Подготовку к выборам на Донбассе могут обеспечить совместные патрули. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на четвертом украинском ланче, организованном Фондом Виктора Пинчука.

"Что касается того, кто может в течение подготовки к выборам обеспечивать безопасность? Да, это могут быть совместные патрули. И я этот вопрос поднимал на нормандской встрече (9 декабря в Париже – Ред.), мы обсуждаем это и в Минске. Там будут, как украинцы, так и представители временно-оккупированных территорий, и ОБСЕ. Ну и, конечно же, выборы не могут состояться, пока мы не контролируем границу", – заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, украинский президент предложил создать отдельное министерство в Кабмине, которое будет заниматься вопросами реинтеграции и восстановления Донбасса.

Ранее в партии "Слуге народа" рассказали, на кого сделают ставку, когда будут проходить выборы на Донбассе.

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В Мюнхене представили пророссийский план прекращения войны на Донбассе – 12 шагов
Фото: securityconference.org

Напомним, 14 февраля на официальном сайте Мюнхенской конференции по безопасности был опубликован разработанный при участии россиян трехстраничный документ, который предлагал 12 шагов по прекращению войны на Донбассе и улучшению стабильности в регионе. В последствии текст документа пропал с сайта.

Скандальный пророссийский план уже прокомментировал министр обороны Украины Андрей Загороднюк. По его мнению, возможно, речь идет об информационном вбросе.

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Все подробности в спецтеме Мюнхенская конференция

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выборы Донбасс Владимир Зеленский выборы на Донбассе

Источник: Сегодня

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