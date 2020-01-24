Зеленский рассказал Нетаньяху три истории про евреев: видео встречи

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Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, с которым поговорил о Холокосте и рассказал ему три истории про евреев.

Израильский премьер поблагодарил Украину за поддержку еврейского народа в противостоянии убийствам евреев во время Холокоста. В связи с этим он рассчитывает на усиление и углубление отношений между Украиной и Израилем.

Нетаньяху выразил соболезнование в связи с гибелью украинского самолета в Иране. По его словам, сегодня с Зеленским он обсудит технологично-техническое сотрудничество в сфере IT, туризме, а также вопрос противостояния угрозам для демократий стран.

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В свою очередь Зеленский подчеркнул, что Израиль является одним из ключевых торговых партнеров Украины в регионе Ближнего Востока.

"Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в январе 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация его положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов", – сказал президент.

Говоря об ужасной трагедии Холокосте президент Украины отметил, что в этой катастрофе во времена нацистского террора в Украине было уничтожено более миллиона евреев и более четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей. Зеленский зачитал Биньямину Нетаньяху три короткие истории о евреях в Украине, которые спасались от нацистов. Подробней смотрите на видео:

Как сообщали новости "Сегодня", 23 января украинский лидер принимал участие во Всемирном форуме Холокоста, где почтили память жертв трагедии. Однако еще перед мероприятием Зеленский и делегация Украины уступили свои места на форуме людям, которые пережили эту катастрофу, посчитав, что они больше заслуживают там находиться.

После этого в Израиле не оценили благородства Зеленского. Администрации Яд ва-Шем не понравилось, что президент уступил место на мемориальном мероприятии пережившим Холокост.

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