Зеленский рассказал о капитуляции, а Гончарук – об отопительном сезоне: главные высказывания недели

А в это время россиянам мерещатся из космоса вспышки залпов украинской артиллерии

/ Фото: Getty Images

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Госсекретарь США Майк Помпео уверил Украину в поддержке со стороны Америки, а вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о своем видении этой самой евроинтеграции. Читайте ТОП-5 главных цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня"

Владимир Зеленский: Капитуляции не будет

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский находился в Японии с рабочим визитом, где провел ряд встреч на высшем уровне. В эксклюзивном интервью "Сегодня" президент рассказал о предварительных итогах визита и переговоров. В частности, глава украинского государства заверил, что переговоры идут и "сдавать Украину" никто не собирается.

"Надо смотреть, что это такое – закон об особом статусе. Пока это было понимание в минском процессе, об этом говорилось, закон был принят. То есть закон об особом статусе сейчас действует, вы знаете, он уже был принят. Какой он будет – это я уже повторяюсь, но это правда, – какой он будет дальше, закон об особом статусе, мы не знаем. Мы готовы обсуждать эти вопросы и в "нормандском формате", и готовы обсуждать условия этого закона об особом статусе с обществом Украины, пока его не проголосуем. Я это тоже уже, честно говоря, устал говорить. Пока за него не проголосует законно избранный парламент, Верховная Рада, законно избранные депутаты в Верховной Раде, пока они за него не проголосуют – о том, что еще чего нет, – закона не будет. Вот и все. А какой он должен быть... Ну, слушайте, никто предавать Украину не будет, и капитуляции не будет – ничего не будет. И все это понимают! Мало того, большинство людей в Украине это понимают. И все наши европейские коллеги, нас, скажем так, всегда поддерживали – и в минском процессе, и в восстановлении Украины, наших территорий, – они все, все об этом говорят", – сказал Владимир Зеленский.

Полный текст интервью читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Капитуляции не будет": Зеленский в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о переговорах по Донбассу".

Алексей Гончарук: Украина к отопительному сезону готова, незапланированных проблем не будет

Если в следующем году Россия прекратит транзит газа через Украину, в некоторых небольших украинских городах могут возникнуть временные проблемы. Об этом на брифинге 23 октября заявил премьер-министр Алексей Гончарук, заверив в том, что власти работают над решением этого вопроса.

"У некоторых городов небольших могут быть временные проблемы. Мы о них наперед знаем, наперед думаем. Поэтому, думаю, никаких внештатных историй у нас не будет", – утверждает глава правительства.

Алексей Гончарук добавил, что в целом Украина к отопительному сезону готова и накопила достаточные запасы природного газа в хранилищах.

"Оснований считать, что у нас будут какие-то незапланированные проблемы, – их нет", – уверяет премьер.

Дмитрий Кулеба: Евроинтеграция – это не для чиновников, а для качества жизни и безопасности людей

Новый состав Кабинета министров работает уже 50 дней. Чиновники отчитались о своих первых достижениях. На треке европейской и евроатлантической интеграции есть чем похвалиться. За эти почти два месяца принято 15 евроинтеграционных законов, в Киев с двухдневным визитом едет Североатлантический совет, в рамках которого генсек Альянса Йенс Столтенберг выступит с речью в Верховной Раде.

Об этом и о многом другом сайт "Сегодня" поговорил с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой, который, в частности, сказал следующее:

"Евроинтеграция – это не для чиновников в Киеве. Евроинтеграция – это для конкретных людей, чтобы качество их жизни и их безопасность были такие же, как и в странах ЕС. И, да, мы должны быть откровенными, мы всегда должны быть готовы к тому, что ЕС сам затормозит. То есть мы будем идти достаточно быстро, а ЕС не сможет идти навстречу с той же скоростью. Это реальность, но это временная реальность", – заявил Кулеба.

Полный текст интервью читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Украина уже подала заявку на получение ПДЧ".

Майк Помпео: Вашингтон и впредь будет оставаться непоколебимым в своей поддержке суверенитета Украины

23 октября глава Православной церкви Украины митрополит Киевский Епифаний встретился с государственным секретарем США Майклом Помпео и поблагодарил американского дипломата за многолетнюю солидарность и надежную двухпартийную поддержку Штатов, являющуюся чрезвычайно важной для укрепления независимости Украины.

Митрополит Епифаний и госсекретарь Майк Помпео. Фото: Facebook

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ на странице митрополита в Facebook.

Глава церкви рассказал госсекретарю о вызовах, стоящих перед ПЦУ, в частности о позорной ситуации со свободой религии и вероисповедания на оккупированных территориях Донбасса и аннексированного Крыма.

В ответ Помпео подчеркнул, что США защищали и будут защищать право каждого человека на свободу вероисповедания и возможность молиться в соответствии со своим выбором.

"Поэтому надеемся, что Вашингтон и впредь будет оставаться непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в деле защиты религиозной свободы, противодействия российской агрессии и возвращения всех украинских заложников домой", – говорится в сообщении.

Франц Клинцевич: Мы видим из космоса тепло артиллерийских батарей украинской стороны

Член Совета федерации (комитет по обороне и безопасности) Франц Клинцевич заявил, что Россия якобы зафиксировала нарушение украинскими военными режима прекращения огня на Донбассе. Об этом он рассказал журналистам, но забыл упомянуть ежедневные атаки силами подконтрольных Москве боевиков.

По его словам, "вспышки" украинской артиллерии удалось увидеть прямо из космоса.

"Может быть, я лишнее скажу. У нас недавно было заседание комитета и выступали наши ученые, которые дают некие процессы, связанные с космосом. Они четко говорят, когда украинская сторона говорит о том, что "мы не стреляем"... мы видим из космоса тепло артиллерийских батарей – они светятся, как лампочки на елке", – утверждает Клинцевич. При этом он добавил, что, тем не менее, Россия этой "доказательной базой" не оперирует.

Отметим, что на Донбассе боевики ежедневно атакуют позиции украинской армии, совершая в среднем около 20 обстрелов. Даже миссия ОБСЕ констатировала в последнем своем отчете увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

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