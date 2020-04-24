Зеленский рассказал о контроле украинцев на обсервации через смартфон

Те, у кого нет смартфона, не смогут побыть в домашней изоляции

Президент Владимир Зеленский уже нахваливал приложение "Дія", а теперь заявил, что украинцы, которые возвращаются из-за границы, должны будут пройти самоизоляцию с использованием мобильного приложения "Дій вдома". Об этом шла речь на традиционном совещании в Офисе главы государства.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил президенту, что лишь 10-15% лиц, путешествующих за границу, не имеют смартфонов, поэтому такие люди будут проходить обычную обсервацию – две недели жить в специально подготовленных помещениях. А вот пользователи специального мобильного приложения смогут отправиться домой.

"Благодаря приложения "Дій вдома" мы облегчим процесс изоляции для украинцев. Нашим полицейским и врачам тоже будет легче контролировать людей, приехавших из-за рубежа. Мы понимаем, что людям комфортнее находиться дома, чем в обсервации. И это яркий пример того, как "Государство в смартфоне" осовременивает украинцев", – сказал Зеленский.

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У людей, которые возвращаются в Украину, будут проверять наличие установленного приложения в смартфоне. Новация также поможет с украинцами, оказавшимися за рубежом в затруднительном положении.

"Если у нас есть приложение "Дій вдома", можно понемногу организовывать рейсы с привозом людей, которые оказались в сложной ситуации за рубежом", – сказалминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Конечно, мы должны помогать нашим гражданам за рубежом. Кому-то нужна операция, у кого истек срок действия визы, у кого закончились деньги. Но привозить людей мы должны в небольших количествах и так, чтобы это было безопасно для граждан внутри государства. Надо заботиться об украинцах и за рубежом, и дома", – подчеркнул глава государства.

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Отметим, что Кабмин определил правила контроля людей на обсервации, в которых появилась возможность удаленной проверки места нахождения (врачи или полиция будут знать, находится ли обсервант дома).

После авторизации и внесения фото с персональной информацией в приложение "Дій вдома", в случайные промежутки времени в течение дня человек получает push-сообщения, после чего в течение 15 минут с помощью мобильного приложения должен сделать фото своего лица.

В случае несоответствия геолокации или фотографии, отсутствия связи с мобильным приложением, в полицию направляется уведомление о случае нарушения условий самоизоляции. Человеку это не грозит административной ответственностью, но полицейские могут приехать к нему и проверить, как он соблюдает обсервацию.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине презентовали паспорта в смартфоне. Владимир Зеленский принимал в этом участие в онлайн-режиме и отмечал, что наша страна одна из первых в мире, где электронный и классический бумажный паспорта имеют одинаковую юридическую силу.

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