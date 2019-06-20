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Зеленский рассказал о планах по СБУ и судам в Украине

20 июня, 16:29

Глава государства считает, что спецслужба должна ловить шпионов и диверсантов, а не бизнесменов

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский не только поддерживает независимость Национального банка, но и пообещал избавить СБУ от проверок бизнеса, а также анонсировал план борьбы с коррупцией в судах. Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса.

По его словам, спецслужбу нужно лишить несвойственных ей функций.

"Отдельная тема – это отношения бизнеса с силовыми структурами. Начнем с декоммерциализации Службы безопасности Украины. Сейчас этим на операционном уровне занимается Иван Баканов, а как только будет сформирована новая Рада, я думаю, в ближайшее время, мы предложим безотлагательно избавить Службу безопасности Украины от несвойственных ей функций. Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом", – сказал Зеленский.

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Говоря о судебной системе, президент пообещал в ближайшее время представить план борьбу с коррупцией в судах.

"Я понимаю и уважаю независимость судей, но действующей судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы. То есть реформа последних лет не была успешной. Наша команда готовит план преодоления коррупции в судах, и в ближайшее время мы отдельно его представим. Начнем с запуска Антикоррупционного суда", – подчеркнул глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", президент считает, что страна должна избавиться от непрофильных активов. Зеленский обратился к бизнесу из-за приватизации.

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Тег бизнес, коррупция, СБУ, Зеленский, суды

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Источник:

Интерфакс-Украина

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