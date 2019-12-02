Зеленский рассказал о "плане Б" на саммите Нормандской четверки

Президент Украины не хочет, чтобы "все оставалось так, как сейчас"

/ Фото: president.gov.ua

У украинских властей есть несколько сценариев, как действовать на саммите Нормандской четверки в Париже 9 декабря.

Об этом в интервью западным СМИ – Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я не хочу говорить о моем "плане Б" прямо сейчас – вот почему он называется "планом Б", потому что я верю в "план А". Но он, конечно, существует. И одну вещь, которую я хотел бы уточнить: мой "план Б" не состоит в том, чтобы все оставалось так, как сейчас", – цитирует его Der Spiegel.

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Кроме того, Зеленский обещает публично заявить, если увидит, что на переговорах остается без поддержки западных партнеров – Франции и Германии.

"Я человек, который реагирует на факты. Я считаю, что европейские политики должны и будут помогать нам. Но если я увижу в первые полчаса, что это так [отсутствие поддержки со стороны западных политиков на встрече], то скажу об этом публично", – заверил президент Украины.

Напомним, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о подготовке Киева к переговорам в Париже.

Подробнее о будущих переговорах Нормандской четверки читайте в материале "Сегодня": "Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж".

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