Зеленский рассказал о "победе для России" и прагматичных отношениях с Москвой

Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что прекращение войны на Донбассе может стать "победой для России".

Об этом он заявил, комментируя возможность уточнения текста Минских договоренностей, о котором, по его мнению, готов говорить Кремль.

"Я называю это "гибкостью Минска". Все должны понять. Мне кажется, что Германия и Франция это поняли. Мне кажется, я почувствовал настроение, что Россия готова об этом думать... Это уже хоть ниточка, возможность об этом говорить, что слушайте, так, как там записано, оно не работает", - отметил глава государства.

Зеленский добавил также, что дискуссии о порядке выполнения Минска в их нынешнем виде либо будоражат украинское общество, либо серьезно не устраивают Россию, либо же идет речь о подходе Германии и Франции, которые настаивают на том, что "давайте все по Минску".

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"И мне кажется, что на последней встрече мы сдвинулись. Мы не прекратили огонь, разумеется, это минус, мы получили людей – это плюс. Но это все равно такой баланс, это не победа, победа в вопросе войны – это конец войны, это мир, это победа, точно, для всех. Я уверен, честно, я не знаю, уверена ли в этом Россия, но я уверен, что это победа для России – конец войны. Это для них победа, не над Украиной, а над собой. Я в этом уверен", - сказал он.

Отдельно глава государства признался, что не знает, сколько лет необходимо для возвращения отношений Украины с Россией на довоенный уровень.

"Я не знаю, сколько надо лет для восстановления отношений на том уровне, на котором они были до войны. Я думаю, что для многих людей в стране это невозможно. Для будущих поколений, может, и возможно. Наверное. Время лечит раны", – сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что Россия может сама начать решать этот вопрос.

"Если президенты сели за один стол и своим примером договорились, что, слушай, дальше так нельзя, достаточно, давай заканчивать войну. Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматичных отношениях", – пояснил он.

Президент добавил, что в таком формате могут находиться отношения между украинцами и россиянами, если не будет войны.

"То есть с хлебом-солью россиян не будут встречать в Украине, но если они будут приезжать, когда у нас мир, если они приедут, например, в Трускавец, то им скажут, окей, заплати деньги, живи, пожалуйста, лечись. Это будут прагматичные экономические отношения. А какие еще нужно сделать шаги и сколько времени пройдет, чтобы тебя встречали снова как близких людей, я даже не представляю", – подчеркнул он.

Напомним", в декабре 2019-го Зеленский и Путин впервые встретились – это произошло на саммите "Нормандской четверки" в Париже. На тех переговорах на уступки не пошел ни один президент, хоть и удалось вернуть пленных. И теперь, за два месяца до следующей такой встречи в Берлине, мы слышим очередные "хотелки" Москвы – бессрочный особый статус Донбасса и его закрепление в Конституции. Сайт "Сегодня" выяснил, какой пакет документов по Донбассу готовит Офис президента. Подробнее читайте в материале "Выборы на Донбассе и амнистия: с чем Зеленский поедет на вторую встречу с Путиным".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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