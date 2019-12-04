Зеленский рассказал о приоритетах на встрече Нормандской четверки

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский после встречи с премьером Швеции Стефаном Левеном рассказал на совместной пресс-конференции о том, какие вопросы будут подниматься на встрече Нормандской четверки и какие приоритеты у Киева.

Он напомнил, что коммюнике "нормандских" переговоров обсуждалось представителями стран еще в сентябре. Президент ожидает от будущей встречи более развернутых ответов и сроков (выполнения договоренностей).

"Первая победа – что мы уже встречаемся. Вторая – возвращение моряков и политзаключенных, но не всех, и я бы очень хотел, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома в Украине. Я действительно хочу большого обмена "всех на всех", – сказал Зеленский.

Второй вопрос – обсуждение ситуации с безопасностью на Донбассе.

"Я уверен мы сможем найти (выход), если обе стороны (и все стороны) захотят прекращения войны, как этого хотим мы, то мы можем добиться серьезных результатов по выводу всех войск, боевиков. Я бы хотел понимать рамку всех этих сроков", – подчеркнул президент.

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Глава государства уверен, что на "нормандских" переговорах будут поднимать вопрос выборов на Донбассе.

"Для нас самое главное, чтобы это происходило по законам Украины. Для нас важно, чтобы там были представлены на выборах все наши партии. Чтобы были иностранные наблюдатели и чтобы был открыт доступ журналистам", – подчеркнул он.

Также Зеленский намерен поднять вопрос формата и сроков передачи границы под украинский контроль.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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