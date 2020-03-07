Зеленский рассказал о приоритетах в политике, а Данилов – откуда взялся коронавирус: главные высказывания недели

Экс-министр здравоохранения надеется, что реформы не свернут, а замглавы фракции "Слуга народа" обещает по весне "посадки" коррупционеров. Читайте ТОП-5 цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Смена правительства никак не повлияет на приоритеты украинской политики

Во время рабочей поездки в Полтавскую область президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран Группы семи (G7) и главой Представительства ЕС в Украине. В неформальной обстановке участники встречи обсудили вопросы дальнейшего курса Украины.

Президент подчеркнул неизменность выбранного курса для реализации правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которое служит гражданину.

Также Зеленский рассказал дипломатам, для чего нужна перезагрузка Кабинета министров. Он считает, что это послужит для улучшения результативности работы исполнительной власти и не повлияет на приоритеты во внутренней и внешней украинской политике.

Напомним, что ранее Верховная Рада уволила с должности главы правительства Алексея Гончарука – его отставку поддержали 358 депутатов. После этого парламент 291 голосом назначил его преемника – Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины.

Алексей Данилов: Утечка коронавируса произошла из закрытой лаборатории в Ухане

Причиной вспышки нового коронавируса могла стать утечка из закрытой лаборатории в китайском Ухане. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Украинскому радио".

"Прежде всего в Китае это уже за 80 тыс. Там есть город, откуда оно все пошло, – это Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы полагаем, что именно из этой лаборатории произошла утечка, и не надо тут на животных... что это животные, змеи и т.д. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Считаем, что именно оттуда произошла утечка", – сказал Данилов.

При этом Данилов отметил, что китайские власти предпринимали мощные меры по локализации вируса.

"Они закрыли Ухань, поскольку понимали, что у них там происходит", – подчеркнул Данилов.

По его словам, СНБО отслеживает ситуацию с коронавирусом.

"Мы также понимаем, в каких странах мира это происходит, более того, в каких городах, понимаем средний возраст населения, который болеет коронавирусом, понимаем, какие люди, к сожалению, умирают от него. Подавляющее большинство – это люди пожилого возраста – 80-85+. Люди, которые получили прививку от кори, почти не болеют", - сказал он.

Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая: Я надеюсь, сворачивания медреформы не будет

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Зоряна Скалецкая, министр здравоохранения Украины/Фото: Сегодня

Теперь уже бывший министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая за 8 часов до смены правительства дала интервью сайту "Сегодня". Кроме прочего, она рассказала в интервью о возможном сворачивании медреформы.

"На сегодняшний день есть много законодательных предусловий для реформы. В том числе бюджет, в котором уже заложена новая модель финансирования. Чтобы что-то менять, парламенту нужно вносить много изменений в законы на протяжении месяца. Вряд ли это будет целесообразно. Но если такая комиссия будет иметь рекомендации, то они могут быть учтены. Потому что 1 апреля не означает, что все наши шаги в реформе будут завершены. Это только начало. В зависимости от того, где будут возникать потребности, мы должны держать руку на пульсе, чтобы поддерживать правильные изменения в стране. Это значит, что рекомендации комиссии могут быть приняты и в марте. Это должна быть командная игра не только на местах, в медучреждениях, но и по стране... Для меня главное не то, кто какую должность займет, а что значит это все. Я надеюсь, ни сворачивания медреформы, ни отмены решений не будет. Может иметь место улучшение и усовершенствование, дополнительные решения", – рассказала бывший министр.

Денис Шмыгаль: Неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что неподача водыв Крым приведет к гуманитарной катастрофе.

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе… Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам", – сказал Шмыгаль одному из украинских телеканалов 5 марта.

Но уже на следующие день новоизбранному премьеру пришлось уточнить свои слова по поводу Крыма, что Украина не имеет возможности возобновить водоснабжение до деоккупации полуострова. Шмыгаль считает, что страна должна заботиться и о тех украинцах, которые живут в условиях оккупации. Но в то же время невозможно отделить воду для простых людей, чтобы она не попадала к российским военным.

"Формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. Например, вопрос подачи воды в Крым. В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим помогать этим людям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы – невозможно. Этот тезис потерялась в шуме студии. Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать это до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", – написал премьер-министр в Facebook.

Александр Корниенко: Пришла весна, пора начинать обещанные "посадки"

Глава партии "Слуга народа", заместитель председателя фракции в Верховной Раде Александр Корниенко заявил 2 марта во время согласительного совета парламента, что этой весной точно надо начать "посадки".

"Относительно общеполитической ситуации. Действительно, пришла весна, многие ожидают "посадок", которые мы обещали в прошлом году. Понятно, что прошлой весной мы просто бы не успели это сделать. Этой весной точно это надо будет делать, поэтому очень важно в среду провести очень серьезный разговор с нашими коллегами, которые возглавляют правоохранительные органы. В первую очередь с главой Генпрокуратуры Русланом Рябошапкой, в плане того, как происходит реформа прокуратуры и почему большая системная реформа мешает текущей деятельности, мешает выдвигать подозрения", – сказал Корниенко.

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