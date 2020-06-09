Зеленский рассказал о своем отношении к Бандере

Президент Владимир Зеленский не стал однозначно отвечать касательно своего отношения к главе ОУН Степану Бандере, чтобы не провоцировать украинское общество. А больше всего из украинских исторических фигур ему нравится Богдан Хмельницкий и первый президент независимой Украины.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Я очень уважительно отношусь к (Леониду) Кравчуку. Он дал Украине независимость. Чтобы там ни было. Много всего говорят. Но кто такой Кравчук сегодня? Он – первый президент Украины. Понятно, что люди поддержали на референдуме. Все это понятно", – сказал глава государства.

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Говоря о других исторических личностях, ему нравится гетман Богдан Хмельницкий, отметив у него такие качества, как дипломатия, переговоры и хитрость.

"Он воевал, потом с ними садился за стол. Затем мирился, затем союзничал. Все выкручивал, что потом забрал обратно в Украину. Есть очень много разного о Богдане Хмельницком – то договорился, кому-то продался. Все это, знаете, мелочи, из которых не складывается история Украины", – отметил Зеленский.

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На вопрос журналиста, какое у него отношение к лидеру украинских националистов, президент ответил: "К Степану Бандере разное отношение".

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"Слушайте, у меня не может быть личного отношения к таким людям, к таким событиям в такие времена, о которых мы с вами читаем, но мы там не жили. Не может быть просто личного отношения. Я так думаю, что все люди, которые защищали независимость Украины, – являются ее сыновьями, являются ее героями. У нас от героя до врага – один шаг. Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры (на востоке страны. – Ред.). Нет однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время", – резюмировал Зеленский.

Отметим, в Украине 1 января ежегодно отмечают факельными шествиями день рождения Степана Бандеры. Однако не только в Украине, но и даже за границей не у всех однозначное отношение к нему. Так, например, в этом году Польша и Израиль осудили празднование дня рождения Бандеры. Однако в украинском МИДе ответили на это дипломатично.

Смотрите, как в Киеве проходило факельное шествие в честь Бандеры 1 января:

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