Зеленский рассказал о своем отношении к религии
Кандидат подчеркнул, что не хотел бы участвовать в богослужениях с трансляцией по всем телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает себя религиозным человеком, однако предпочитает не обсуждать эту тему.
Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".
В частности, он заявил, что является религиозным человеком. В то же время он предпочитает не обсуждать данную тему.
"Есть вещи, которые мы никогда не обсуждаем за столом в моей семье. Так меня учил мой отец. Я никогда их ни с кем не обсуждаю. Вопрос религии – номер один. Мы никогда не обсуждаем вещи, которые раскалывают семьи и общество. Я никогда это не делаю. Ни-ког-да. Но я верю в Бога, если про это вопрос", - отметил Зеленский.
Он также подчеркнул, что не хотел бы участвовать, например, в богослужениях с трансляцией по всем телеканалам. Однако и нарушать традиции также не планирует, и в случае избрания будет присягать на Евангелии.
Владимир Зеленский подтвердил, что в случае победы на выборах ранее введенные украиноязычные квоты на телевидении останутся. В то же время он не совсем доволен, как они работают. По его словам, главный вопрос кроется в регулировании квот, ведь телевидение помимо украинского языка, должно вещать и на русском, и объяснил, почему.
19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины.
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