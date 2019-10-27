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Зеленский рассказал о своих отношениях с Коломойским

27 октября, 19:11

По словам главы государства, он не боится обидеть крупного бизнесмена

Владимир Зеленский. Фото ОПЕНГРАФ.

Владимир Зеленский. Фото ОПЕНГРАФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не боится обидеть бизнесмена Игоря Коломойского и потерять поддержку принадлежащего ему телеканала.

Глава государства подчеркнул, что во время избирательной кампании не искал и не получал никаких советов от Коломойского и не планирует предоставлять ему какие-то особые привилегии в будущем. Об этом он заявил изданию The New Yorker.

Зеленский настаивает, что будет требовать от Коломойского тратить большую часть своих денег на социальные и инфраструктурные проекты.

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Президент рассказал, что каждому из крупнейших бизнесменов Украины он говорил: "Слушай, друг, прошлое прошло… пора отдать большую часть ваших денег на социальные проекты и реконструкцию Донбасса".

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"Если после этого канал ("1+1". – Ред.) будет настроен против меня — ну что ж, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины инициировал "Форум единства" – состоится он в следующую среду, 30 октября, в Мариуполе. Накануне там же стартует еще одно мероприятие – форум RE: think. Invest in Ukraine для иностранных и украинских инвесторов.

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