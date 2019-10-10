Зеленский рассказал о возможностях для игорного бизнеса

Если это очень большой какой-то брендовый отель, мы можем подарить лицензию - постройте нам отель, - сказал Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский не исключает бесплатную передачу лицензий на игорный бизнес, но с перспективой строительства нового отеля или передачу их по более низкой цене, в том случае, если отель расширит номерной фонд.

Об этом он сообщил во время пресс-марафона.

"У нас на рынке есть пятизвездочные отели, но они очень маленькие. Пока что там нет возможности сделать казино. Нам нужен тест… Мы хотим, чтобы у нас строились отели. Возможно, если, например, это бутиковый отель, то, может, мы договоримся давать им лицензии, которые должны стоить немного дороже", – сказал Зеленский.

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"Если это очень большой какой-то брендовый отель, мы можем подарить лицензию – постройте нам отель", – уточнил он.

Президент подчеркнул, что средства от продажи лицензий должны пойти на спорт, медицину или образование.

О других заявления президента на пресс-марафоне узнавайте на сайте "Сегодня":

Пресс-марафон Зеленского: главные подробности, фото и видео

Как сообщалось, что, после того как президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании легализировать азартные игры и поручил разработать и принять до 1 декабря 2019 года закон о легализации игорного бизнеса, проект такого документа одобрил Кабинет министров.

Документ предусматривает, что азартные игры в Украине будут возможны исключительно на территории отелей.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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