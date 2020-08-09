Зеленский рассказал об особой роли строителей для Украины

Президент Владимир Зеленский поздравил строителей с профессиональным праздником и отметил, что они сейчас делают огромные вклад в развитие страны в рамках программы "Большая стройка".

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня рад поздравить с профессиональным праздником строителей. Ваша работа всегда вызывает уважение и восхищение, ведь ее смысл – в создании и развитии новой качественной инфраструктуры нашей страны", – отметил он.

Зеленский напомнил, что в этом году началась масштабная Национальная программа "Большая стройка".

"Это не только тысячи километров дорог, но и новые школы, детсады, отделения экстренной медицинской помощи, медицинские амбулатории и современные спортивные комплексы. Проект продлится и в последующие годы. Мы начнем реконструкцию и восстановление памятников архитектуры, продолжим строить дороги и другие инфраструктурные объекты. Мы строим Украину вместе – это не только амбиция или мечта, это – план действий. Строим каждый день, несмотря на то, что этот труд иногда является нелегким. И мы верим в успех Украины. Уверен, что профессионализм и мастерство строителей будут способствовать дальнейшему развитию нашего государства", – подчеркнул президент.

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А тем временем ведущий специалист в области промышленного и гражданского строительства, управляющий владелец девелоперской компании "ОМОКС" Алексей Кулагин ко Дню строителя рассказал нам о строительной отрасли-2020 и перспективах ее развития.

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