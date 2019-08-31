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Зеленский рассказал об ожидаемой встрече с Трампом

31 августа, 22:08

Он подчеркнул, что США является стратегическим партнером Украины во многих сферах

/ Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на предметный разговор об инвестициях и бизнесе во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы готовы говорить с Америкой о бизнесе между странами. Ну, есть еще вопросы международных отношений, вопрос решения прекращения войны. Мы ожидаем их поддержки. Но они откровенно поддерживают", - заявил Зеленский в интервью проекту "100 дней президента Украины", обнародованном на одном из украинских телеканалов в субботу, отвечая на вопрос, чего он ожидает от встречи с Трампом.

Он подчеркнул, что США является стратегическим партнером Украины во многих сферах, особенно в энергетике, безопасности энергетического комплекса, оборонно-промышленном комплексе.

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"Президентам нужно встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза. Сказать, что их интересует в стране. Мы скажем, что нам нужно от них. Мы не будем с протянутой рукой к ним (идти – ред.). Нет. Мы говорим: вот, мы предлагаем – инвестируйте в страну. Нам нужны более дешевые деньги", - сказал глава государства.

При этом он отметил, что Украина будет работать над усилением доверия к правоохранительной системе.

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"Мы должны быть независимой и сильной страной... Ехать и сказать: пожалуйста, вы такая большая страна, дайте нам немножко денег, мы вас будем поддерживать – нет. Мы нормальная страна. У нас просто идет война. Мы сильная страна", – заявил президент Украины.

"Поэтому давайте вместе работать. У вас есть заинтересованность в экономике, предприятиях Украины, нашей земле, энергетическом комплексе. Давайте деньги. Инвестируйте", – подытожил Зеленский.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

При этом ранее украинский президент заявил, что его официальная поездка в США запланирована на сентябрь этого года.

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Источник: Интерфакс-Украина

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