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Зеленский рассмешил Трампа: что сказал президент Украины

25 сентября, 19:53

Американский президент оценил чувство юмора своего украинского коллеги

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: AFP

Телефонная беседа президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, из-за которой против последнего на родине начали процедуру импичмента, не обошлась без шуток.

Как следует из опубликованной на сайте Белого дома стенограммы разговора, украинский лидер допустил, что они бы смогли чаще общаться, если он будет чаще побеждать на выборах.

"Впервые вы позвонили мне, чтобы поздравить с победой на президентских выборах, во второй раз вы звоните мне после победы моей партии на парламентских. Думаю, мне следует избираться почаще, чтобы вы могли звонить мне чаще, и мы смогли бы чаще общаться", – пошутил Зеленский.

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В ответ на это на другом конце провода был слышен смех – Трамп оценил чувство юмора своего собеседника.

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Фото: пресс-служба президента Украины ​ ​

"Отличная идея. Полагаю, ваша страна очень рада этому", – ответил он.

Ранее "Сегодня" публиковали полный перевод стенограммы беседы двух президентов.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

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переговоры курьез Зеленский юмор Трамп стенограмма

Источник: Сегодня

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