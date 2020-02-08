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Зеленский развеселил Папу Римского (видео)

8 февраля, 17:47

Президент Украины при встрече передал Франциску подарки

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Папой Римским рассмешил его, передал подарки, а также пригласил посетить нашу страну.

Как сообщили в Офисе главы государства, среди презентов понтифику был архивный документ из Национального музея Львова имени Андрея Шептицкого.

На кадрах видео, сделанных в ходе встречи, видно, что при обмене подарками президент рассмешил Папу, который смеется после услышанной от переводчика – монаха-францисканца – фразы. В целом, общение в Апостольской библиотеке проходило в дружеской атмосфере.

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Отдельно Зеленский поблагодарил Франциска за усилия для достижения мира и гармонии во всем мире.

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Напомним, президент Украины прибыл с официальным визитом в Ватикан в субботу, 8 февраля. Кроме аудиенции с Папой, у него предусмотрена встреча с государственным секретарем святого престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям святого престола Пола Ричарда Галлахера.

Как известно, 7 февраля начался рабочий визит президента в Италию: первый визит в эту страну и встреча с Папой после избрания президентом Украины.

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Ватикан подарки Папа Римский Владимир Зеленский Франциск

Источник: Сегодня

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