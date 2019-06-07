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Зеленский: решение о роспуске Рады было правильным

7 июня, 20:24

Президент раскритиковал депутатов парламента


Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о роспуске Верховной Рады было правильным.

"Президент должен быть объективным. Поэтому, когда есть за что – нужно хвалить. Я хочу похвалить и от чистого сердца сказать нашей Верховной раде огромное спасибо... Удивлены? Я объясню... После роспуска парламента у меня были мысли. Вдруг я ошибся? Вдруг депутаты готовы работать дальше и принимать решения. Что сделали депутаты за эти дни: оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров и старых силовиков на должностях. Оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение", – заявил Зеленский.

И спросил, как много они оставили следующим поколениям – своим детям и внукам?

Президент "поблагодарил" нардепов, за то, что они своей "плодотворной работой доказывают, что решение о роспуске Верховной рады было правильным".

"Благодарю, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение. Не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой. Продолжаете прогуливать и заниматься кнопкодавительством. Доказываете - все те "горячие слова, которые вам адресуют украинцы – они заслуженные. Уровень вашей поддержки был 4%. Но спасибо вам, что  не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно. Люди все видят и все понимают. 21 июля они все это оценят. Обязательно", – подытожил президент. 

Накануне представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский убежден, что указ главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной Радыабсолютно соответствует Конституции, и он выполнил для этого все условия.

Он напомнил, что глава государства не просто взял и распустил парламент, а сначала была соблюдена для этого необходимая процедура.

Напомним, Конституционный суд назначил дату рассмотрения указа Зеленского о роспуске Рады на 11 июня и признал конституционное производство этого дела неотложным.


В свою очередь координатор избирательных программ гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская оценила вероятность отмены судом досрочных выборов в Раду. По ее словам, если указ Зеленского признают неконституционным, то избирательная кампания должна будет либо отменена суд, либо прекращена.

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Тег роспуск, Верховная Рада, Зеленский, президент Украины

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