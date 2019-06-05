Зеленский решил изменить состав делегации на переговорах в Минске: подробности

Вместо главы Генштаба Руслана Хомчака во встрече примет участие замкомандующего ОС Богдан Бондарь

Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский принял решение о том, что участие главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака в заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске в среду в настоящее время не актуально. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Администрации президента.

"После дополнительных консультаций президент Украины принял решение, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока не актуально", – говорится в сообщении.

Как отмечается, Генеральный штаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня в подгруппе по безопасности будет представлен заместителем командующего операции Объединенных сил генерал-майором Богданом Бондарем. Руслан Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить Минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - сказал он на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе.

Также сообщалось, что в предстоящей 5 июня встрече Контактной группы по урегулированию на востоке Украины впервые примет участие новый начальник Генштаба вооруженных сил Руслан Хомчак.

"Там будут некоторые предложения, - сказал Владимир Зеленский. - Мы хотим все закончить: прекращение огня, обмен пленными и много пунктов".

При этом Зеленский добавил, что не хотел бы раскрывать сразу все позиции украинской стороны.

Напомним, Владимир Зеленский вернул второго президента Леонида Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. В Администрации президента прошла встреча с участием высокопоставленных чиновников, на которой и было принято решение.

Как известно, в сентябре прошлого года Кучма решил отказаться от участия в переговорном процессе в Минске, объяснив свое решение наступлением критического возраста. Заменил его Евгений Марчук, который до того представлял Украину в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.

Также на совместном с Зеленским брифинге Кучма объяснил, почему решил вернуться в "минский процесс". По его словам, он рассчитывает реализовать возможность помочь стране и дать толчок в урегулировании конфликта на востоке Украины на минских переговорах.

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