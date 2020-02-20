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Зеленский – родственникам погибших майдановцев: Не потеряна ни одна деталь дела (фото)

20 февраля, 17:27

Люди жалуются, что уже шесть лет нет результатов по делам Майдана

Президент Владимир Зеленский с женой почтили память майдановцев, а потом встретился с родными и близкими активистов, погибших на Майдане в феврале 2014 года. Он обсудил с ними ход расследования преступлений, сообщает Офис главы государства.

Он заверил, что виновные понесут наказание в преступлениях.

"Я как президент и власть – мы делаем все, чтобы ничего не было потеряно, ни одна деталь этого дела. И несмотря на то, как шло следствие последние шесть лет, мы не только полностью вас поддерживаем, но и полностью завершим это дело. Это наша главная задача. Знайте, что для меня лично – это одно из приоритетных дел. Мы делали все, чтобы даже после перезагрузки Генеральной прокуратуры и руководства Государственного бюро расследований мы не потеряли деталей этого дела и продолжили расследование. Для меня Герои Небесной Сотни – это люди, которые отстаивали и отстояли независимость нашей страны. Отстояли, несмотря на то, что у нас началась война. Эти люди не дали возможности расколоть страну. Это наше ядро, это главное, что у нас есть. Поэтому я считаю, что они герои", – добавил он.

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В свою очередь родственники погибших пожаловались на то, что уже шесть лет ждут результатов расследования преступлений против участников Майдана и наказания всех виновных.

На это присутствующий на встрече генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что все вещественные доказательства по делу сохранены и будут использованы во время судебных процессов. По его словам, на сегодняшний день 450 человек находятся под подозрением в преступлениях против майдановцев.

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"Ни одно доказательство не потеряно, ни одно дело не потеряно. Ничего не пропало. Ни один день расследования не потерян", – заявил генпрокурор.

В годовщину расстрелов на Майдане сайт "Сегодня" попросил народных депутатов, принимавших участие в Революции Достоинства, поделиться даже не историями, а, скорее эмоциями или осмыслением случившегося шесть лет назад.Политики рассказали о своем участии в Майдане.

18-20 февраля украинцы вспоминают события, навсегда изменившие Украину. Именно в эти дни в 2014 году на Майдане начались расстрелы активистов, участвовавших в Революции Достоинства. Тогда в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подверглись пыткам. Мы собрали воспоминания украинцев о самых кровавых днях Майдана.

Смотрите в сюжете, как продвигаются дела в расследовании преступлений на Майдане:

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Майдан родственники Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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