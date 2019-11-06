Зеленский: С 2009 года "Завод Малышева" произвел для ВСУ один танк

Танк "Оплот". Фото: "Укроборонпром"

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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу предприятий оборонной промышленности, в частности его удивила производительность госпредприятия "Завод имени Малышева". Об этом он сказал в ходе рабочего совещания по проблемным вопросам деятельности "Укроборонпрома".

Он отметил, что 10% предприятий "Укроборонпрома" находятся в Харьковской области. Президент сегодня уже успел посетить авиационный завод и "Завод имени Малышева" и его поразил один момент.

"Увидели, что там происходит. Во-первых, – я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один так произвели для ВСУ. А во времена СССР – 900 танков в год. Что происходит с нашими предприятиями?", – сказал Зеленский.

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Глава государства пообщался с рабочими заводов и узнал, что там страшная задолженность по зарплатам, которая длится четыре года, плюс низкая оплата труда. Он привел в пример, что на авиационном заводе люди получают по 3,5 тыс. грн.

"Есть прекрасные самолеты, есть прекрасные конструкторы, только мы ничего не изготовливаем и ничего не летает", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", в августе ВСУ получили 10 обновленных танков от "Харьковского бронетанкового завода". Ремонтники отмечали, что эти боевые машины прибыли на завод этой весной с Донбасса и были в довольно плохом состоянии.

В то же время мы писали, что в Украине еще один завод наладил модернизацию танков Т-64. Так, Львовский бронетанковый завод на танки образца 2017 года будет устанавливать новые прицельные комплексы, системы связи, улучшат броню.

Видео: Укроборонпром

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