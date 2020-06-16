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Зеленский с детьми повторно проверился на коронавирус: что показали тесты

16 июня, 11:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства даже перешел на особый режим работы

Повторный тест на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) у президента Владимира Зеленского и его детей снова оказался отрицательным. Об этом сообщили в Офисе главы государства.

Зеленский с детьми сделал повторный тест после того, как у его супруги Елены обнаружили COVID-19. Отметим, что и первый тест несколько дней назад был отрицательным.

"Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат", – заявили в ОПУ.

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Как сообщали новости "Сегодня", 12 июня стало известно, что жена Зеленского заразилась коронавирусом. По ее словам, заболевание у нее сначала протекало бессимптомно и чувствовала она себя хорошо. Сегодня в Офисе президента сообщили, что первую леди госпитализировали в больницу в Киеве. Ей уже поставили диагноз – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. Ее состояние стабильное и она находится в изоляции, под наблюдением врачей.

В связи с этим Владимир Зеленский перешел на "особый" режим работы из-за болезни супруги. В то же время на Банковой напомнили, что, согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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тест Владимир Зеленский коронавирус ПЦР-тесты

Источник: Сегодня

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