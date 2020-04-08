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Зеленский с Епифанием обсудили проведение Пасхи в Украине: подробности

8 апреля, 10:51

Сергей Мартынец

В этом году украинцам не удастся отпраздновать Пасху традиционно

Президент Владимир Зеленский встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием и обсудили проведение Пасхи в условиях карантина. Главное условие – богослужения в онлайн-режиме ради безопасности граждан, сообщает пресс-служба ПЦУ.

Глава государства рассказал Епифанию о мерах, принимаемых государством, а митрополит в свою очередь о решениях церкви, принятые в связи с пандемией и ведением карантинных ограничений. Владимир Зеленский отметил важность объединения усилий государства и религиозных сообществ, направленных на противостояние распространению опасной болезни.

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Стороны также обменялись мнениями о необходимости обеспечить в пасхальный период и соблюдение карантина, и свершения праздничных богослужений.

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"Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться, чтобы оставаясь дома, наши верные могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали – несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего, величественный праздник пришел к нам", – сказал глава ПЦУ и пожелал Зеленскому божьей помощи.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 апреля глава государства также записал новое видеообращение к украинцам и рассказал, как будет праздноваться в 2020 году Пасха. Он призвал верующих не создавать опасность для здоровья и жизни своих близких.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Пасха Владимир Зеленский Епифаний

Источник: Сегодня

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