Зеленский с министром обороны Турции обсудил военное сотрудничество

Украина и Турция хотят выйти на новый уровень сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе

Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны Турции Хулуси Акаром, с которым обсудил строительство жилья для крымчан, соглашение о Зоне свободной торговли между странами, военное сотрудничество.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Украинский лидер в первую очередь поблагодарил турецкую сторону за поддержку украинского суверенитета, а также за внимание Анкары проблемам крымскотатарского народа. Акар подтвердил готовность его страны к реализации договоренностей о строительстве в Херсонской области 500 квартир для крымских татар, которые были вынуждены переехать из оккупированного Крыма. Президент Украины также оценил и гуманитарную помощь от Турции.

"Благодарны Турции и лично президенту Эрдогану, за постоянную поддержку Украины, нашей независимости и суверенитета. Хотел бы поблагодарить за помощь Украине во время пандемии и за решение Турции выделить помощь в преодолении последствий наводнения", – сказал Зеленский.

Они обсудили реализацию Дорожной карты украинско-турецкого сотрудничества на 2020 год, которое было подписано 22 июня этого года во время визита в нашу страну турецкой делегации. Украина и Турция в ближайшее время рассчитывают на проведение очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также консультаций по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

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Акар положительно оценивает турецко-украинское сотрудничество в военной сфере. Была отмечена готовность сторон к тесному взаимодействию в контексте предоставления Украине партнерства расширенных возможностей.

Зеленский поблагодарил Турцию за финансовую помощь на закупку товаров для Вооруженных сил Украины, а также за помощь по оздоровлению в Турции детей и членов семей украинских военных, погибших на Донбассе. Стороны согласились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Во время разговора также был обсужден ряд практических вопросов сотрудничества в оборонно-промышленной отрасли.

Смотрите также в сюжете о визите Зеленского в Турцию в августе прошлого года:

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