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Зеленский с Могерини обсуждают Донбасс

5 июня, 15:27

Глава государства продолжает встречи с высокопоставленными чиновниками ЕС в рамках визита в Брюссель

Зеленский и Могерини
Зеленский и Могерини. Фото: AFP

В Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Об этом сообщила пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.

По ее словам, президент обсуждает с чиновницей Евросоюза ситуацию на Донбассе.

"Владимир Зеленский сейчас встречается с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини. Обсуждают план реформ в Украине, разрешение ситуации на Донбассе, включая возможность введения ограничительных мер против лиц, причастных к незаконному предоставлению российского гражданства украинцам, проживающих на временно оккупированных районах Донбасса", – написала Мендель в Facebook.

Напомним, в первый день своего визита в Брюссель Зеленский провел встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, старшим советником президента США Джаредом Кушнером, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, который пообещал Украине 500 млн евро в случае выполнения Киевом соответствующих условий. Также на встрече с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером Зеленский подчеркнул важность освобождения Донбасса политико-дипломатическим путем.

Кроме того, глава государства с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили ситуацию на Донбассе, включая выдачу жителям паспортов РФ. Президент заявил о намерении восстановить мост у Станицы Луганской, и заявил, что "есть решения по поводу экономического направления" региона.


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Тег брюссель, Донбасс, встреча, Зеленский, могерини

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