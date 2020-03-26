Зеленский с президентом Азербайджана обсудили коронавирус

Главы государств сейчас никуда не ездят и могут общаться разве что по телефону

Глава украинского государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба ОПУ.

Украинский лидер проинформировал азербайджанского коллегу о мерах, предпринимаемых Украиной с целью противодействия распространению коронавируса и сохранения здоровья людей. Владимир Зеленский выразил Ильхаму Алиеву благодарность за содействие со стороны Азербайджана в вопросе эвакуации украинцев.

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Он также поблагодарил за то, что азербайджанские инвесторы и большой бизнес, несмотря на сложную ситуацию, продолжают свою деятельность в Украине и реализует важные проекты.

Президенты договорились о дальнейшем координацию усилий и помощь в вопросе преодоления пандемии коронавируса и ее последствий.

Отметим, что в Украине на сегодняшний день 156 зараженных коронавирусом и пять человек умерли, а один вылечился. В Азербайджане цифры поменьше – 122 инфицированных, три человека умерли и 15 выздоровели. Отметим, что привез коронавирус в Азербайджан россиянин.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря 2019 года президент Украины был с официальным визитом в Азербайджане, где встретился с высшим руководством этой страны. Зеленский рассказывал об итогах переговоров с Алиевым.

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