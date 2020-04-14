Зеленский с президентом Эстонии обсудил ситуацию с COVID-19: подробности

Президенты говорили нетолько о глобальной проблеме коронавируса, но и обсудили планы на будущее

Глава Государства Владимир Зеленский с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд последний раз встречался в ноябре прошлого года. Теперь они пообщались по телефону и обсудили, среди прочего, ситуацию с коронавирусом в обеих странах, сообщает пресс-служба ОПУ.

Украинский лидер отметил важность международной координации усилий по преодолении пандемии.

"Желаю вам крепкого здоровья и сил для преодоления этого кризиса. Также выражаю поддержку всем гражданам Эстонии, особенно тем, кто пострадал в результате пандемии коронавируса. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто болеет COVID-19. Знаю, что на днях Эстония организовала онлайн-хакатон по поиску цифровых решений для борьбы с пандемией COVID-19. Эта инновационная инициатива "цифрового" реагирования на современные вызовы является своевременной и полезной. Убежден, она найдет поддержку и в Украине", – сказал Зеленский.

В свою очередь Керсти Кальюлайд поздравила президента Украины с реформами, которые продвигаются несмотря на распространение коронавируса, особенно с принятием закона о рынке земли. Она выразила надежду на успешное рассмотрение законопроекта о банковской деятельности и отметила, что Эстония видит улучшение бизнес-климата в Украине, улучшение в работе правовой системы и значительное уменьшение коррупции на высшем уровне.

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"Мы имеем много реформ и много законопроектов для ускорения экономического роста. Из-за коронавируса некоторые из них были отложены, но мы не останавливаемся в нашем стремлении реформировать Украину. Мы готовы бороться за каждый доллар и рады видеть эстонских инвесторов в Украине", – сказал Зеленский.

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Также глава государства пожелал Эстонии успешного председательства в Совете Безопасности ООН, начиная с мая этого года. Он отметил, что это будет происходить на фоне беспрецедентной ситуации с пандемией коронавируса. Зеленский и Кальюлапйд выступили против использования пандемии коронавируса для отмены санкций против России.

Президенты обсудили меры политического диалога на ближайшую перспективу, а также подготовку ко Второму цифрового форума Украина – Эстония, который планируется провести осенью этого года в Киеве.

"Диджитализация, электронное управление, кибербезопасность является приоритетными сферами сотрудничества между Украиной и Эстонией. Надеюсь приветствовать вас в Киеве осенью, во время Второго цифрового форума и обсудить прогресс нашего сотрудничества", – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, в ноябре прошлого года президент был с визитом в Эстонии. Там по итогам переговоров Зеленский и Кальюлайд подписали совместное заявление, в котором речь идет об усилении сотрудничества между странами, а также осуждение российской агрессии против Украины. Украинский лидер подчеркнул, что Эстония оказывает Украине серьезную помощь.

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