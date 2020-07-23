Зеленский с президентом Швейцарии приехали на Донбасс: видео

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга начала визит в Украину 21 июля, а сегодня глава украинского государства Владимир Зеленский повез ее на Донбасс.

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Об этом сообщает ОПУ.

На Банковой сообщили, что президенты начали рабочую поездку в Донецкую и Луганскую области. Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга встретятся с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации, а также изучат гуманитарную ситуацию в области.

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В Луганской области президенты Украины и Швейцарии ознакомятся с реализацией программы "Большая стройка".

Как сообщали новости "Сегодня", 21 июля президент Украины принял свою коллегу из Швейцарии в Мариинском дворце. Они провели переговоры сначала тет-а-тет, после чего в составе делегаций. Соммаруга отмечала, что ее страна может предоставить Украине поддержку, особенно в области экологии и инфраструктурных проектов. Также она видит большой потенциал в Украине для создания новых рабочих мест, борьбы с коррупцией, борьбы с изменением климата. Швейцарский лидер оценила усилия президента Украины для установления мира на Донбассе – она отметила, что Зеленский приложил немало усилий для окончания войны. По итогам переговоров Украина и Швейцария подписали ряд соглашений.

Видео: president.gov.ua

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