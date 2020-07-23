Українська
$ 27,78
32,19
  1. Новости политики

Зеленский с президентом Швейцарии приехали на Донбасс: видео

23 июля, 11:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Симонетта Соммаруга впервые побывает в зоне военного конфликта

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга начала визит в Украину 21 июля, а сегодня глава украинского государства Владимир Зеленский повез ее на Донбасс.

Реклама

Об этом сообщает ОПУ.

На Банковой сообщили, что президенты начали рабочую поездку в Донецкую и Луганскую области. Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга встретятся с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации, а также изучат гуманитарную ситуацию в области.

В тренде
Украина вышла из двух соглашений СНГ из-за агрессии России

В Луганской области президенты Украины и Швейцарии ознакомятся с реализацией программы "Большая стройка".

Как сообщали новости "Сегодня", 21 июля президент Украины принял свою коллегу из Швейцарии в Мариинском дворце. Они провели переговоры сначала тет-а-тет, после чего в составе делегаций. Соммаруга отмечала, что ее страна может предоставить Украине поддержку, особенно в области экологии и инфраструктурных проектов. Также она видит большой потенциал в Украине для создания новых рабочих мест, борьбы с коррупцией, борьбы с изменением климата. Швейцарский лидер оценила усилия президента Украины для установления мира на Донбассе – она отметила, что Зеленский приложил немало усилий для окончания войны. По итогам переговоров Украина и Швейцария подписали ряд соглашений.

Видео: president.gov.ua
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Швейцария Донбасс Владимир Зеленский Симонетта Соммаруга

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский выполнил условия
Зеленский выполнил условия "луцкого террориста" (видео)Запад
Стало известно, как захватчику заложников в Луцке будут выбирать меру пресечения
Стало известно, как захватчику заложников в Луцке будут выбирать меру пресеченияЗапад
"Терроризму нет места ни в одной стране": Зеленский об освобождении людей в ЛуцкеПолитика
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашениеПолитика
Новый
Новый "нормандский саммит": в Кремле ответили на заявление ЗеленскогоРоссия
В сети появились новые видео освобождения заложников в Луцке
В сети появились новые видео освобождения заложников в ЛуцкеЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять