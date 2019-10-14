Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября посетит с рабочей поездкой Донецкую область.
Об этом сообщила пресс-служба Донецкой облгосадминистрации в Facebook.
"14 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетит Донецкую область", – говорится в сообщении.
Ранее Президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу заявил, что и дальше стоит на позиции окончания войны на Донбассе, а о переговорах по Донбассу и разведении сил четко дал понять – никаких сдачи национальных интересов Украины. Об этом он заявил во время выступления на торжествах по случаю Дня защитника Украины.
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Зеленский отметил, что там полностью должен прекратиться огонь, все пленные должны вернуться, российские войска должны быть выведены, а контроль над границей должен перейти Украине.
Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский во время пресс-марафона назвал главное условие для отвода войск в Петровском и Золотом. Он также четко дал понять, что по отдельности Петровское и Золотое не будут "разводиться".
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