Где именно побывает президент, в ОГА не уточняют

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября посетит с рабочей поездкой Донецкую область.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой облгосадминистрации в Facebook.

"14 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетит Донецкую область", – говорится в сообщении.

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Ранее Президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу заявил, что и дальше стоит на позиции окончания войны на Донбассе, а о переговорах по Донбассу и разведении сил четко дал понять – никаких сдачи национальных интересов Украины. Об этом он заявил во время выступления на торжествах по случаю Дня защитника Украины.

Зеленский отметил, что там полностью должен прекратиться огонь, все пленные должны вернуться, российские войска должны быть выведены, а контроль над границей должен перейти Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский во время пресс-марафона назвал главное условие для отвода войск в Петровском и Золотом. Он также четко дал понять, что по отдельности Петровское и Золотое не будут "разводиться".

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