Зеленский с семьями пленных украинских моряков обсудил возможность их освобождения
Во время встречи с Зеленским поднимался вопрос поддержки семей моряков, в частности обеспечения их жильем
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, которые были задержаны в прошлом году возле Керченского пролива.
Об этом сообщает сайт главы государства.
Он подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. Он также напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву в этом деле.
"Мы уверены, что шаги, которые мы сейчас предпринимаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", – отметил Владимир Зеленский.
Во время встречи поднимался вопрос поддержки семей моряков, в частности обеспечения их жильем.
Также шла речь о законопроекте, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий. Президент подчеркнул, что из-за "недееспособности нынешней Верховной Рады" принятие этого документа сейчас этапе невозможно. Он убежден, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва.
Напомним, до 25 июня Киев и Москва должны отчитаться о выполнении решения Трибунала.
В МИД РФ заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров якобы неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области.
Позже постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к России: "Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН".
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией решения Трибунала может стать сигналом от российского руководства "о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".
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