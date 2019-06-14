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Зеленский с семьями пленных украинских моряков обсудил возможность их освобождения

14 июня, 20:20

Во время встречи с Зеленским поднимался вопрос поддержки семей моряков, в частности обеспечения их жильем

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, которые были задержаны в прошлом году возле Керченского пролива.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Он подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. Он также напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву в этом деле.

"Мы уверены, что шаги, которые мы сейчас предпринимаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", – отметил Владимир Зеленский.

Во время встречи поднимался вопрос поддержки семей моряков, в частности обеспечения их жильем.

Также шла речь о законопроекте, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий. Президент подчеркнул, что из-за "недееспособности нынешней Верховной Рады" принятие этого документа сейчас этапе невозможно. Он убежден, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва.

Напомним, до 25 июня Киев и Москва должны отчитаться о выполнении решения Трибунала.


В МИД РФ заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров якобы неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области.

Позже постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к России"Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН".

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией решения Трибунала может стать сигналом от российского руководства "о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".

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Тег моряки, Зеленский, родственники, пленные моряки

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