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Зеленский с визитом прибыл в Канаду: как встречали президента Украины (фото)

2 июля, 09:09

Также в офисе президента рассказали, с кем Зеленский будет встречаться и какие мероприятия его ждут

Фото: president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский с официальным визитом прибыл в Канаду, где он пробудет до 3 июля, сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что глава государства встретится не только с руководством Канады, но и украинцами в этой стране.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду. Рабочий график Главы государства на 2 июля будет насыщенным. Запланированы встречи с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Ельжабетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, участие в церемонии памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях премьер Канады Джастин Трюдо раскрыл детали будущей встречи с Зеленским. Он напомнил, что Канада и Украина разделяют глубокую историческую дружбу, построенную на общих ценностях и крепких межличностных связях.

Также стоит напомнить, что в телефонном режиме Зеленский и Трюдо ранее уже общались о сотрудничестве Канады и Украины. В апреле, после второго тура президентских выборов в Украине, канадский премьер поздравил Зеленского с победой на выборах, хоть официальные результаты еще не были оглашены.

А тем временем команда Зеленского готовится к еще одному визиту в Северную Америку, но уже в США. Американский президент Дональд Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон. Подробней смотрите в видеосюжете:


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Тег Канада, визит, Зеленский

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Сегодня

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