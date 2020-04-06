"Зеленский сам перешел на "чрезвычайное положение": Фесенко оценил работу президента

Март 2020 года оказался для президента Украины Владимира Зеленского "чрезвычайным" периодом и в прямом, и в переносном смысле – кадровые перестановки в начале месяца, потом борьба с коронавирусом, а под конец марта ему снова пришлось экстренно решать новые назначения в Кабинет министров. Политолог Владимир Фесенко считает, что, судя по всему, главе государства до конца года светит такой "чрезвычайный" режим.

По его словам, "турборежим" Зеленского начался в начале марта, когда Рада назначила новый состав правительства, и сменился генпрокурор.

"Это были очень непростые решения для Владимира Зеленского. Тяжелым было расставание с Алексеем Гончаруком и Русланом Рябошапкой – людьми, которым он доверял и симпатизировал, ожидал от них прорывных результатов. Готовых преемников на должности премьер-министра и генпрокурора у президента Зеленского не было. И если по назначению Дениса Шмыгаля на пост главы правительства решение было принято достаточно быстро, то процесс формирования нового правительства затянулся, а в конце марта даже пришлось поменять министров финансов и здравоохранения. Не сразу решился вопрос и с назначением нового генпрокурора. Президент рассматривал несколько кандидатур. В итоге остановил свой выбор на Ирине Венедиктовой, которая вошла в его команду еще на старте президентской избирательной кампании. Президент вновь начал искать эффективных исполнителей. Как оказалось, найти их не так и просто", – пишет Фесенко в Facebook.

Начиная со второй декады марта для Владимира Зеленского начался настоящий ад – до Украины добралась пандемия коронавируса, и эта проблема заняла большую часть его времени, нужно было срочно принимать тяжелые и жесткие решения.

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"Президент фактически сам перешел на чрезвычайное положение. Координационным центром в организации противодействия эпидемии COVID-19 стал Офис президента Украины. 13 марта под председательством Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсуждались меры по противодействию распространению коронавируса. 16 марта Зеленский создал и возглавил координационный совет по противодействию распространению коронавируса COVID-19. В этот же день он собрал в Офисе президента крупных бизнесменов. Как стало известно, президент просил у крупного бизнеса помощь в борьбе с распространением коронавируса. Бизнесмены согласились с предложениями Зеленского и пообещали оказать всю необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространения коронавируса", – подчеркнул политолог.

Эксперт отметил чрезвычайную информационную активность Зеленского в марте. С 13 по 29 марта он девять раз выступал с видеообращениями о принимаемых решениях по борьбе с эпидемией.

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Уже в конце марта президенту пришлось сыграть чрезвычайную роль и в обеспечении парламентских решений: 30 марта Рада на внеочередном заседании не смогла утвердить в должности двух новых министров и отказалась урезать госбюджет на 2020 год, чтобы освободить средства для борьбы с COVID-19. Стоит отметить, что проблемы с голосованием были даже в "Слуге народа", и Зеленскому пришлось прийти в парламент и обратиться к депутатам с призывом принять все необходимые решения, требуемые для возобновления сотрудничества с МВФ. Только после этого (на третьем внеочередном заседании за день) удалось принять все требуемые решения: назначить новых министров финансов и здравоохранения, принять в первом чтении так называемый антиколомойский закон (об условиях "возвращения", точнее, невозвращения национализированных банков прежним владельцам), принять во втором чтении и окончательно закон о рынке земли.

Добавился к этому всему еще и скандал в Офисе президента: "слуга народа" Гео Лерос опубликовал записи, на которых брат главы ОПУ Андрея Ермака Денис якобы вел переговоры о кадровых назначениях на высокие государственные должности. В результате было открыто несколько уголовных производств, и с этим разбираются НАБУ и СБУ.

"Несмотря на чрезвычайные проблемы, с которыми столкнулись в марте и вся страна, и сам президент Зеленский, он воздержался от настойчивых предложений по введению в Украине чрезвычайного положения. Видимо, "чрезвычайщина" не очень нравится и ему самому", – добавил Фесенко.

Смотрите последнее видеообращение Зеленского 3 апреля:

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