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Зеленский считает, что Путин понимает его позицию: Украина – независимая страна

19 января, 23:36

По словам президента, для диалога с Путиным создали формат, который привел к некоторым чувствительным решениям

/ Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимой страной.

Отвечая в интервью The Times of Israel на вопрос о том, считает ли Путин по-прежнему, как он высказывался раньше, что "Украина – не страна", Зеленский сказал: "Я не знаю, о чем он (Путин – Ред.) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина – независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове", - сказал он.

Зеленский указал, что с президентом России у него начался диалог, было несколько телефонных звонков, произошла встреча в "нормандском формате".

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"Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым "чувствительным" решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о "нормандском формате". После этого произошел второй обмен пленным – самый большой подобный обмен", - отметил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

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Еще шесть украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. Полный список имен освобожденных украинцев.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что около 50 осужденных, которые отказались от обмена, или отказались возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, останутся за решеткой.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская уточнила, что 17 человек отказались переезжать в т.н. "Л/ДНР", а еще около 30 человек отказались участвовать в обмене и продолжают отбывать наказание. Также она заявила, что Украина будет пытаться договориться об освобождении еще 300 человек. Кроме того, в следующий обмен пленными намерены включить уже крымских политзаключенных.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Владимир Зеленский диалог Владимир Путин обмен пленными нормандский формат

Источник: Интерфакс-Украина

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