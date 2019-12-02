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Зеленский считает, что США могут помочь Украине в ситуации с Крымом (дополнено)

2 декабря, 10:22

Переговоры Зеленского с Путиным – в Париже поднимут вопрос Крыма – новости Украина

Фото: AFP

Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты могут помочь Украине в ситуации вокруг Крыма.

Об этом он заявил в интервью, опубликованном в понедельник, 2 декабря, в польском издании Gazeta Wyborcza.

"Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", — сказал президент.

"Я спрошу на саммите [9 декабря], можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат", — добавил Зеленский.

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"Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась", — заявил он.

Напомним, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров накануне саммита в "нормандском формате" призвал президента Владимира Зеленского требовать возвращения Донбасса вместе с оккупированным Крымом .

В тренде
Зеленский считает, что США могут помочь Украине в ситуации с Крымом (дополнено)
Фото: AFP

Его очень беспокоит, что на встрече Нормандской четверки не планируется обсуждать Крым, а Зеленский в последнее время прекратил публично говорить о своем намерении поднять тему деоккупации Крыма на переговорах.

Отметим, ранее глава государства говорил, что пора взяться и за вопрос оккупированного полуострова. Так, Владимир Зеленский заявил о намерении оживить переговоры по деоккупации Крыма в "нормандском формате". Он указал на то, что на сегодняшний день ни на одних переговорах не поднимается вопрос освобождения полуострова.

В то же время заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко ответил на заявление Зеленского по Крыму, сказав, что "нормандский формат" был создан для решения конфликта на востоке Украины.

Также Зеленский назвал условия для деоккупации Крыма. Подробней об этом смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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США переговоры Владимир Зеленский Дональд Трамп Нормандская четверка оккупация Крыма деоккупация

Источник: ТАСС

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