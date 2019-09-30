Зеленский сделал четкое заявление по скандалу вокруг его разговора с Трампом: видео

Украина - независимая страна и не будет проводить никаких расследований по приказу других стран

Зеленский о телефонном разговоре с Трампом Видео: Reuters

Украина не будет проводить никаких расследований по приказу других стран. Об этом во время посещения учений МВД сообщил президент Владимир Зеленский, передает Reuters.

Так глава государства, отвечая на вопрос, будет ли Киев начинать расследование относительно американского политика Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сказал: "Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна… Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона".

Зеленский также отметил, что Киев вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонных переговоров с Трампом, которые состоялись 25 июля.

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"До президентства я никогда не был дипломатом, но я думаю, что у меня было много таких разговоров в моей жизни и будет еще много… Есть определенные нюансы и вещи, которые, я думаю, было бы неправильно даже публиковать", - сказал Зеленский.

Напомним, мы писали, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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