Зеленский сделал главного пограничника Украины генералом

Глава Государственной пограничной службы Украины полковник Сергей Дейнеко получил повышение от президента Владимира Зеленского.
Глава государства присвоил ему звание генерал-майора, подписав соответствующий указ №161 от 30 апреля этого года.
Дата для повышения Дейнеко была выбрана символическая, поскольку 30 апреля в Украине отмечается его профессиональный праздник – День пограничника.
Дейнеко возглавил пограничное ведомство при Зеленском, который назначил его 13 июня прошлого года вместо Петра Цигикала. Последнего президент незадолго до того освободил с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.
Службе на границе Сергей Дейнеко посвятил всю жизнь. После обучения в академии Пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого он занимал ряд руководящих должностей – от начальника погранотряда до замдиректора Департамента оперативной деятельности пограничной службы, которую он впоследствии и возглавил .
До генерал-майора был также повышен и первый заместитель главы ГПСУ полковник Владимир Никифоренко, которого Зеленский назначил на его должность в сентябре.
Напомним, что в феврале пограничники вместе с армией и спасателями возглавили рейтинг госслужащих, которым украинцы доверяют наиболее всего:
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