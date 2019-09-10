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Зеленский сделал предупреждение владельцам "теневых" АЗС в Ровенской области

10 сентября, 13:13

Глава государства пообещал тщательно следить за незаконными заправками

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал владельцев теневых автозаправочных станций в Ровенской области прекратить незаконную деятельность. Об этом он сказал во время встречи со студентами Национального университета "Острожская академия".

Он намекнул, что в случае игнорирования его просьбы, с нарушителями будут разговаривать уже по-другому.

"Очень много я знаю АЗС, которые работают в Ровенской области, "теневых", скажем так, незаконных. Хочу им передать такой сигнал: пожалуйста, прекратите это делать в ближайшие дни. Потому что за этим мы будем не просто внимательно следить… Пользуясь своим (хорошим) настроением и тем, что не могу в университете нецензурно говорить… Мы будем за вами очень тщательно следить и ограничивать вас в ваших свободных днях в Украине (вероятно имел ввиду наказывать уголовной ответственностью – ред.)", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", в "Острожской академии" сегодня Зеленский представил нового главу Ровенской области. Им стал Виталий Коваль. В то же время глава государства дал понять чиновнику, что в случае неудовлетворительной работы его быстро могут снять с должности.

Ранее мы писали, что сейчас в Украине нелегально работают как минимум 1500 заправок, а количество и "черных" складов нефтепродуктов определить невозможно. Нелегальные заправки и "паленый" дизель бьют по бюджету Украины. Стала известна сумма потерь.

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Зеленский АЗС ровенская область

Источник: Сегодня

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