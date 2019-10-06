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Условий не было: Зеленский вспомнил о встрече с Трампом

6 октября, 12:52

По словам Зеленского, американский президент не выдвигал условий для встречи

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не давил на него и не выдвигал условий для встречи. Об этом украинский лидер заявил в интервью Киодо.

"На меня не оказывали давления, и никаких предварительных условий выдвинуто не было", – заявил Зеленский.

Он отметил, что в рамках действующей конституции Украины у него нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

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Напомним, ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

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Фото: REUTERS/Al Drago

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский сделал четкое заявление по поводу разгоревшегося скандала о разговоре. Он сказал, что Украина не будет проводить никаких расследований по приказу других стран. Зеленский также отметил, что Киев вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонных переговоров с Трампом, которые состоялись 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

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США заявление встреча Зеленский Трамп Украина давление

Источник: ТАСС

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