Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

Зеленский сделал заявление по льготам для участников боевых действий

11 октября, 16:01

Недавно в Украине заговорили о пересмотре соцвыплат для ветеранов войны на Донбассе

/ Фото: president.gov.ua

Реклама

Льготы для ветеранов Антитеррористической операции и Операции объединенных сил на Донбассе не отменят. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу, где принял участие в торжествах по случаю Дня защитника Украины (отмечается 14 октября).

"Очередной раз подчеркиваю, что никакой отмены льгот для наших ветеранов и военнослужащих не будет. Государство и дальше будет выполнять свои социальные обязательства перед теми, благодаря кому она существует", – заявил он.

Отметим, недавно председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова выступила за аудит социальных выплат и льгот участникам боевых действий. Она считает, что нужно пересмотреть перечень ветеранов и понять, кто получил удостоверение УБД будучи на передовой, а кто за два-три дня на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в Киеве сохранятся льготы для участников боевых действий. Он отметил, что столица и в дальнейшем будет поддерживать тех, кто воевал на востоке страны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

льготы ветераны Владимир Зеленский участник боевых действий

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пресс-марафон Зеленского: главные подробности, фото и видео
Пресс-марафон Зеленского: главные подробности, фото и видеоПолитика
Пресс-марафон Зеленского: полное видео
Пресс-марафон Зеленского: полное видеоПолитика
Избежать российской ловушки на Донбассе: Порошенко предложил варианты
Избежать российской ловушки на Донбассе: Порошенко предложил вариантыПолитика
Трампу не место в
Трампу не место в "нормандском формате": в США назвали причинуПолитика
Лавров сделал новое циничное заявление об Украине
Лавров сделал новое циничное заявление об УкраинеПолитика
Могерини: Мы подчеркиваем, что Крым и Донбасс – это Украина
Могерини: Мы подчеркиваем, что Крым и Донбасс – это УкраинаПолитика

Новости партнеров

Loading...