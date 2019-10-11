Зеленский сделал заявление по льготам для участников боевых действий

Недавно в Украине заговорили о пересмотре соцвыплат для ветеранов войны на Донбассе

/ Фото: president.gov.ua

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Льготы для ветеранов Антитеррористической операции и Операции объединенных сил на Донбассе не отменят. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу, где принял участие в торжествах по случаю Дня защитника Украины (отмечается 14 октября).

"Очередной раз подчеркиваю, что никакой отмены льгот для наших ветеранов и военнослужащих не будет. Государство и дальше будет выполнять свои социальные обязательства перед теми, благодаря кому она существует", – заявил он.

Отметим, недавно председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова выступила за аудит социальных выплат и льгот участникам боевых действий. Она считает, что нужно пересмотреть перечень ветеранов и понять, кто получил удостоверение УБД будучи на передовой, а кто за два-три дня на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в Киеве сохранятся льготы для участников боевых действий. Он отметил, что столица и в дальнейшем будет поддерживать тех, кто воевал на востоке страны.

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