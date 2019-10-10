Зеленский: Сейчас существует два списка обмена пленными

Владимир Зеленский / Фото: Офис Президента Украины

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Украина занимается вопросом нового обмена пленными и существует два списка: первый – это крымчане, второй – пленники в тюрьмах т.н. "ЛНР" и "ДНР". Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона, который показывает сайт "Сегодня".

Он пообещал, что никто никогда не забудет ни одного человека, который находится в плену за решеткой на территории России или в Крыму, или на временно оккупированной территории Донбасса.

"Они действительно разбросаны. Существует пока только два списка обмена. Они так и делятся – крымчане находятся в списке людей, о которых мы должны говорить с Россией, и от боевиков "ДНР", "ЛНР" этот вопрос совсем не зависит. Есть список этих людей. Второй список – наши люди, которые находятся на территории "ДНР" и "ЛНР". Этот список тоже есть, и тоже обсуждается", – сказал Зеленский.

Однако самым сложным вопросом президент называет вопрос тех людей, по которым нет подтверждения со стороны "ДНР" и "ЛНР", что они у них.

"А у нас есть информация, что эти украинцы там находятся. По первым двум трекам мы готовы хоть завтра... Но российская сторона декларирует нам, что без "нормандского формата" мы не дойдем до этого вопроса. Почему я и спешу с ним. <...> Там большой список людей, и у нас тоже очень много их людей. Часть этих трех проектов уже обсуждена даже в "минском формате". Но решение, думаю, будет на встрече в "нормандском формате". Если она (встреча) будет откладываться, <...> мы будем искать другие пути, как вернуть наших людей. Один из таких форматов – Минск. Еще один, который сработал, – прямые переговоры мои с президентом РФ", – добавил глава государства.

10 октября в 13:00 смотрите спецвыпуск "Сегодня" о пресс-марафоне с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщали новости "Сегодня", министр иностранных дел Вадим Пристайко ранее заявлял, что освобождение удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" усложняется, например, желанием включить в списки каких-то криминальных авторитетов. Но уже в начале октября он анонсировал масштабный обмен пленными.

В свою очередь в Кремле сделали заявление по возможному обмену "всех на всех". По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, работа по обмену удерживаемыми лицами продолжается.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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